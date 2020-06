Esporte Benfica só empata com o Tondela e deixa de assumir liderança isolada do Português Restam nove jogos para o final da temporada, que retornou após o período de pandemia do coronavírus. Porto e Benfica lideram com 60 pontos

O Benfica perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Português, nesta quinta-feira, ao só empatar sem gols com o Tondela, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo válido pela 25.ª rodada. Com o resultado, a equipe soma os mesmos (60) pontos do rival Porto, que, na quarta-feira, foi derrotado pelo Famalicão por 2 a 1. Restam nove jogos para o final da ...