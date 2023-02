Esporte Bela Vista vence o União por 2 a 0, em Angico, no Bico do Papagaio Terceira rodada da competição acontece no próximo fim de semana

Para encerrar a segunda rodada do Campeonato Tocantinense de Futebol, o Bela Vista e o União Carmolandense se enfrentaram no estádio municipal Jorge Filho, em Angico, neste domingo,5. A vitória ficou com a equipe do Bela Vista por 2 a 0, que pressionou durante todo o jogo a equipe do União na partida que aconteceu na região do Bico do Papagaio, norte do estado. ...