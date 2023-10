Nos jogos de ida das semifinais do Campeonato Tocantinense de Futebol Sub-20 deste sábado, 14, o Bela Vista e o Sparta saíram na frente dos adversários Batalhão e Tocantinópolis, respectivamente.

O Bela Vista aproveitou que estava dentro de casa, no estádio Heraldão, em Cachoeirinha, e bateu de 3 a 1 no Batalhão. Com a vitória, o time da região do Bico do Papagaio pode perder por até um gol de diferença que avança de forma inédita à final. O Batalhão precisa vencer por três gols para garantir vaga direto na finalíssima ou fazer vencer por dois gols na frente para levar aos pênaltis. A partida de volta está prevista para domingo, 22, às 16h, no estádio Nilton Santos, em Palmas.

No estádio Ribeirão, na casa do Tocantinópolis, o Sparta venceu o Verdão do Norte por 1 a 0, e joga pelo empate na volta. O Tocantinópolis agora precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto, porque em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, 21, às 19h, no Mirandão, em Araguaína.

O campeão do Estadual de Futebol Sub-20 terá direito a vaga para representar o Tocantins na Copa do Brasil da categoria em 2024.