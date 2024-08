Esporte Beatriz Souza vence e conquista primeiro ouro do Brasil em Paris Brasileira bateu a número 1 do mundo na semifinal

A judoca brasileira Beatriz Souza venceu a israelense Raz Hershko na final do judô, na categoria +78 kg, e conquistou o primeiro ouro do Brasil em Paris-2024.