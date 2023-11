O Batalhão e o Araguaína venceram os jogos de ida da semifinal do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional da 2ª Divisão em jogos que ocorreram neste sábado, 18.

As equipes de Palmas e de Araguaína agora só precisam de um empate para se garantirem na elite do futebol tocantinense. Como o Guaraí e o Interporto perderam fora de casa, eles precisam vencer dentro de seus domínios por um gol de diferença para levar aos pênaltis ou por, no mínimo, dois gols para irem à final.

Palmas

O time da capital venceu o Guaraí dentro de casa, no estádio Nilton Santos, em Palmas, por 1 a 0. Marcado aos 23 do tempo complementar, o zagueiro do Batalhão Heitor Teles fez o único gol da partida.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Batalhão chegou a marcar um gol após cobrança de escanteio, mas a arbitragem apontou irregularidade no lance. Um minuto depois, o Guaraí teve a sua melhor chance após chute de Robinho, o goleiro João Moreno soltou, mas Stanley finalizou pra fora.

Araguaína

O Tourão do Norte ganhou de 2 a 1 o Interporto e garantiu a vantagem em seus domínios, no estádio Leôncio de Souza Miranda, em Araguaína.

O primeiro gol da partida saiu aos 33 minutos do primeiro tempo com Gabriel Vinícius que meteu a bola no fundo do gol do Tigre. Dez minutos depois, Jean aproveitou um cruzamento e deu um toquinho na bola para aumentar para o Tourão do Norte.

O Interporto conseguiu diminuir o placar no finalzinho do primeiro tempo, aos 44 minutos, com um gol de Moraes. Porém, no segundo tempo, o Araguaína conseguiu manter a vantagem até o final da partida.

Volta das semifinais

Os jogos de volta desta segunda fase do torneio estão previstos para acontecer no próximo sábado, 25, a partir das 15h45.