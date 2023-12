O Batalhão Futebol Clube é o campeão do Tocantinense da Segunda Divisão. Título inédito para o time da capital que disputou seu primeiro torneio profissional e já está na elite do futebol tocantinense.

No jogo de volta da final da Segundona, que ocorreu na noite deste sábado, 9, no estádio Nilton Santos, em Palmas, o Batalhão dominou o jogo e garantiu os gols que precisava logo no primeiro tempo da partida. O Araguaína vinha com a vantagem de um gol do jogo de ida, quando ganhou de 4 a 3 num duelo acirrado no Mirandão, no último fim de semana.

Veterano no futebol tocantinense e bicampeão da competição, o Tourão do Norte chegou confiante em levar o tricampeonato para Araguaína. Porém, dentro de casa, o Batalhão virou o placar agregado logo nos primeiros minutos do primeiro tempo e deixou a partida em 5 a 4.

Com os gols do Batalhão feitos por Tony Love, o atacante do amor assumiu a artilharia isolada do torneio ao somar dez bolas no fundo da rede dos adversários.

Série A

Os finalistas garantiram acesso à elite do futebol tocantinense do próximo ano. A partir de agora, estão na Série A do futebol brasileiro e representam o estado nas competições nacionais junto com Tocantinópolis, Capital (Palmas), Bela Vista (Cachoeirinha), União Atlético (Araguaína), Tocantins (Miracema) e Gurupi.