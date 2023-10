Em comemoração ao aniversário de 35 anos do Tocantins, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) escalou para esta quinta-feira, 5, os jogos de ida da 3ª fase do Campeonato Tocantinense de Futebol Sub-20.

Seis equipes entraram em campo em três estádios. As partidas não terminaram bem para o Gurupi e São Bento, que receberam seus adversários em casa e acabaram derrotados.

Em Gurupi, no estádio Resendão, o Batalhão Futebol Clube venceu o time da casa em um embate acirrado que terminou no placar de 1 a 0. O jogo contou com arbitragem de Danilo Martins, com a assistência de Natal Júnior, Aldir Lira e Lindomar Gomes.

No extremo norte do Tocantins, onde ocorreram os outros dois jogos, o placar contou com vantagem para o Bela Vista, ao cumprir o dever de casa e garantir vitória de 3 a 0 contra o araguainense Sparta, que seguia invicto na competição. A partida ocorreu no estádio Heraldão em Cachoeirinha e contou com arbitragem de Maurício Oliveira e auxílio de Fábio Pereira, João Paulo Dias e Daniel Alves.

Em São Bento, a equipe de casa recebeu o Tocantinópolis, também do extremo norte, e acabou derrotada por 1 a 0. A partida ocorreu no estádio municipal de São Bento, contou com arbitragem de Fernando Henrique e auxílio de Samuel Smith, Elucilane Marcolina e Cleithon Carlos.

Jogos de volta

Os confrontos na rodada de volta da 3ª fase estão marcados para o próximo domingo, 8, todos às 15h45, em Palmas, Araguaína e Tocantinópolis.

Na capital, Batalhão joga contra o Gurupi no estádio Nilton Santos e precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase. O Camaleão do Sul necessita de uma vitória por dois gols ou mais para seguir no campeonato.

Sparta recebe em casa o Bela Vista, no estádio Mirandão, com uma missão de vencer por quatro gols ou mais de diferença para avançar diretamente.

Em Tocantinópolis, no estádio João Ribeiro, o Verdão do Norte joga contra o Ilha Bela São Bento e deve jogar também pelo empate.

O campeão do Estadual de Futebol Sub-20 terá direito a vaga para representar o Tocantins na Copa do Brasil da categoria em 2024.