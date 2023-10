Na estreia do Campeonato Tocantinense de Futebol da 2ª Divisão, ontem, o Araguaína, o Guaraí e o Batalhão FC garantiram vantagem nesse início de competição. O Batalhão FC viajou a Miranorte e mostrou que visitante também tem vez. A equipe derrotou o NC Miranorte por 4 a 0 no estádio Zizão.

Ao jogar em casa contra o Arsenal, de Tocantinópolis, o Araguaína garantiu um placar de 2 a 1. A partida teve início com atraso de aproximadamente 10 minutos, pela falta de policiamento local.

A equipe visitante chegou no ônibus do Verdão do Norte e deixou apreensiva a torcida do Tourão do Norte. Mas o resultado favoreceu a equipe de casa.

Os árbitros decidiram iniciar mesmo sem policiamento, ao saber que a equipe designada já estava a caminho para policiar a partida. A presença de equipe policial faz parte das exigências para a realização de partidas no futebol profissional.

Araguaína abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Com jogada pelo lado direito, o lateral Isaías deu um passe para o camisa 7, Thiago Cunha, e de dentro da grande ele não deu chances para o goleiro do Arsenal, Israel, realizar defesa.

O primeiro tempo terminou com acréscimo de quatro minutos e uma vitória parcial para o Araguaína, com o placar de 1 a 0.

Aos 44' do segundo tempo o Araguaína ampliou o placar e garantiu o segundo gol. Gian balançou a rede com uma batida seca de direita, no canto direito do goleiro e não deu chances de defesa. A jogada começou com Isaías Manim pelo lado direito, com passe para Gian na grande área, que finalizou o lance.

Nos últimos minutos do segundo tempo, a equipe do Arsenal rebateu e garantiu um gol no placar. O camisa 7 da equipe de Tocantinópolis, marcou o único gol da equipe no confronto.

Araguaína teve no banco de reserva o goleiro Luzito (12), Rafael Marciano (13), Pedro Henrique (14), Pedrão (15), Marcos Neto (16), Kadu (17), Cássio (18), Kauã (19), e o volante Max (20), que chegou de equipe de Cuiabá, para o Araguaína.

Arsenal teve dificuldade para relacionar equipe no Boletim Informativo Diário (BID) e teve no banco de reserva apenas um atleta inscrito, Matheus de Souza.

No estádio Nilton Santos, em Palmas, São José e Interporto empataram com placar de 2 a 2. A equipe visitante garantiu o empate nos últimos minutos do segundo tempo.

Goleada em Miranorte

Batalhão FC viajou cerca de 1 hora para enfrentar a equipe de casa, NC Miranorte, no estádio Zizão. O Batalhão entrou em campo com reforços de Heitor Telles, Elenilson Garcia e Yuri Rocha.

A equipe garantiu o melhor placar entre os jogos do dia. Até o intervalo entre tempos, o Batalhão tinha cravado um placar de 3 a 0 contra o Miranorte. No segundo tempo da partida, a equipe garantiu o quarto gol, e terminou o confronto com a vantagem de 4 a 0 no primeiro jogo na competição.

Os gols da partida ficaram por conta de Carlinhos (11) atacante, Rhaillam (7) atacante, Hugo (9) centroavante e Elenilson (10) meia-atacante.

Carlinhos, autor do primeiro gol no jogo de estreia na segundona. Nas redes sociais do clube, o atleta comemorou a pontuação. Fiquei muito feliz de tá entrando na história do batalhão, e mais feliz ainda de a gente ter vindo aqui em Miranorte e conseguir a vitória, com esses três pontos no Campeonato Tocantinense".

Último jogo do dia

No estádio Delfinão, em Guaraí, onde o time de casa enfrentou o Sparta, a partida começou sem muita pressão entre os times e terminou com um placar ameno de 1 a 0 para o Guaraí.

O time de casa manteve o bom desempenho e no desenrolar do segundo tempo, caminhando para o fim da partida, a equipe cravou o placar de 3 a 0 contra o Sparta.