Mais de 350 atletas em quadra em 75 jogos disputados entre março e dezembro de 2022, do sub-12 ao adulto, são estatísticas do basquete tocantinense, que sacramentou os campeões estaduais da base neste final de semana com as finas do sub-12 ao sub-16.

Apenas as categorias do sub-18 e adulto terão as medalhas definidas no próximo dia 10, no ginásio do IFTO, segundo calendário da Federação Tocantinense de Basketball (FTB), que organiza a competição.

Na disputa das finais, neste sábado, 3, no ginásio do Colégio São Francisco saíram cinco campeões da base. A medalha de ouro do sub-12 masculino ficou com AABP/MAJU que bateu a ATB/ACEB.

A AABP/MAJU também ficou com a medalha de ouro no sub-14 feminino ao superar a ETI Padre Josimo.

No sub-14 masculino o time da ETI Padre Josimo se deu melhor na disputa com a Escola Municipal Anne Frank, segunda colocada.

As outras duas medalhas definidas são no sub-16. No feminino, a ATB/ACEB venceu a AABP/MAJU para ficar com o ouro.

Na disputa do sub-16 masculino, o Palmas Jaguars levou a melhor sobre a Escola Municipal Anne Frank e ficou com a medalha dourada, com destaque para o armador Painkow, o MVP da final.

Para o presidente da FTB, Rafael Sulino de Castro, a quantidade de times e a qualidade dos jogos são indicativos do crescimento do esporte no Tocantins. “A evolução, dedicação e união entre as equipes comprovam que nosso basquete está crescendo cada dia mais. 5 anos atrás, fazíamos competições com 3 equipes, atualmente, com mais de 12 equipes. Foram incríveis 75 jogos realizados, entre março e dezembro de 2022, do sub-12 ao adulto. Mais de 350 atletas envolvidos”, enumera.

Ex-árbitro nacional, com atuação em cinco edições do NBB, a liga da elite nacional, Rafael Sulino chegou ao comando da federação há cinco anos, após uma longa disputa para tirar a direção da entidade do mesmo dirigente por duas décadas.

Quando apitava jogo da categoria de base no Tocantins, chegou a atuar em disputas com apenas dois ou três times no campeonato estadual categoria sub-16, que antecede a transição para a categoria adulto e profissional. “Nosso quantitativo de inscrições na edição deste ano foram nove equipes inscritas, ou seja, o salto que está dando e evoluindo cada vez mais isso é prova viva sim que o basquete está crescendo muito rápido”, comemora.

“A nossa batalha não está sendo em vão, nossas categorias de base estão crescendo, nossas escolinhas expandindo. Os professores, membros da federação, familiares, arbitragem e patrocinadores formam essa grande família, e digo mais: é apenas um começo”, empolga-se o dirigente, que tem como uma das marcas de gestão, a prestação de contas da FTB, mês a mês, no site da instituição.

“Eu fiz questão (de publicar os extratos bancários no site) porque pouca gente vê o que a gente faz, né? E essa questão de prestação de contas é uma coisa que eu me orgulho muito de ser uma, eu acho que eu sou a única federação que presta contas assim abertamente no site. Eu desconheço outra”.

Equipe do Tocantins vence campeonato nacional dos institutos federais

O presidente também comenta o feito da equipe do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) que sagrou-se Campeã Brasileira dos JIF'S (Jogos Nacionais dos Institutos Federais) decidido na quinta-feira, em São José do Rio Preto.

O time formado por Christiano Salcides, Lucas Matheus, Sergio Garça, Raul Barroso, Kauã Fiuza, Valmir Filho, e Roger Moura venceram na fase de grupo o Rio Grande do Sul (IFRS), São Paulo (IFSP), Paraná (IFPR). Na semifinal superaram Santa Catarina (IFSC) e, na grande final, bateram a equipe do Rio Grande do Norte (IFRN).

“Essa vitória é a prova fiel do desenvolvimento da nossa modalidade no Estado. Esses jovens guerreiros, que iniciaram sua vida no basquete em um projeto social na quadra de esportes da Arse 13, hoje demonstram todo o aprendizado e dedicação. A vitória sobre estados tradicionais do basquete, como SP, PR, RS reflete na garra e força de vontade desses atletas, demonstrando que o Estado mais novo do País tem basquete, sim!.“

A busca pela profissionalização sem relegar a base e a expectativa de um brasileiro em Palmas

Rafael Sulino afirma que a direção da entidade que assumiu em 2017 tem se dedicado e empenhado para o desenvolvimento da modalidade no Tocantins, de olho na profissionalização, mas sem relegar a base. “Com planejamento, iniciamos um processo de implantação de escolinhas de basquete, afinal, sem iniciação não existe basquete. Já foram 5 escolinhas fundadas e em funcionamento, sendo que para o ano de 2023 já inauguraremos mais 4 escolinhas, atendendo, ao todo, 900 crianças e jovens com aulas gratuitas de basquete”.

O dirigente credita a consolidação a fatores de organização, como a federação tocantinense ser uma das poucas com sede própria, equipamentos de placares, site com sistema de registro de atletas e a prestação de contas pública, pelo site.

Além dos campeonatos chancelados pela entidade, o dirigente destaca, neste ano os dois cursos de iniciação ao basquete para incentivar e capacitar professores e projeta para 2023 um torneio nacional em solo tocantinense. “Nossa intenção é trazer um campeonato brasileiro sub-15 para Palmas, além de sediar o Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, com a participação dos 27 Estados e Distrito Federal.”