Basquete inicia temporada com o Campeonato Tocantinense no sub-12 e sub-20

Palmas se prepara para receber o Campeonato Tocantinense de Basquete nas categorias sub-12 e sub-20 no masculino e feminino. A primeira rodada será realizada no próximo sábado, 9, na Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo Tavares. As disputas iniciam às 9, às 9 horas, com o confronto entre Padre Josimo e ATB/ACEB pelo sub-12 e segue com outros três confrontos. N...