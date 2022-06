O time de basquete do Colégio Interação Vozes Ativas venceu as duas escolas que enfrentou na fase de grupos do 31º Jets, em partidas disputadas no colégio Padre Josimo, em Palmas, nesta quinta-feira, 23.

Pela manhã, diante do Colégio COC, da capital, o time venceu por 53x26. No período da tarde a equipe palmense superou o Instituto Presbiteriano Araguaía, de Gurupi por 33x16. Nas duas partidas, o time da capital pontuou na frente e se manteve em vantagem sem revés no placar.

O time comandado por Juracy Júnior que avançou para as quartas de final é formado por Matheus Coelho; Lucas Melo; João Painkow; João Monteiro; Leonardo Abreu; Gabriel Santos; Nycollas Juão; Pedro Emanuel e João Vitor Gorosthides. Na sexta serão as disputas para definir os semifinalistas.

Os Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) está em sua 31ª edição. É a maior competição escolar do Estado e promovida pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), com de 18 mil estudantes, com disputas nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos entre estudantes de unidades escolares da rede pública e particular do Estado.