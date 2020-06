Esporte Barcelona vence o Atlético de Bilbao e retoma liderança no Campeonato Espanhol Os donos da casa entraram vestidos com camisetas de apoio ao auxiliar técnico Juan Carlos Unzué, que anunciou estar enfrentando a esclerose lateral amiotrófica (ELA)

A vitória do Barcelona sobre o Atlético de Bilbao foi magra – 1 a 0 –, mas suficiente para levar o time catalão de volta à liderança do Campeonato Espanhol. O jogo válido pela 31ª rodada da La Liga foi disputado nesta terça-feira (23) no Camp Nou. Os donos da casa entraram vestidos com camisetas de apoio ao auxiliar técnico Juan Carlos Unzué, que an...