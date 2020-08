Esporte Barcelona disse que está tentando convencer Messi a não deixar o clube Na apresentação como novo técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman já havia afirmado que gostaria de ter o argentino jogando no seu time, e não como adversário

Em sua primeira manifestação pública após o pedido de Messi para deixar o clube, o Barcelona se pronunciou nesta quarta-feira (26) sobre a possibilidade de saída do argentino, maior artilheiro e jogador com mais títulos na história do clube. Durante a apresentação do atacante português Francisco Trincão, na qual o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, se lim...