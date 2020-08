Esporte Barcelona contrata promessa do São Paulo e estabelece multa rescisória de R$ 1,9 bi Em comunicado, o Barça informou que tinha pago um milhão de euros - R$ 6,3 milhões - ao Tricolor para garantir a opção de compra do jogador que nunca atuou pela equipe profissional são-paulina

O Barcelona, da Espanha, anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do atacante Gustavo Maia, do São Paulo. O passe do jovem ,de 19 anos, custou 4,5 milhões de euros - o equivalente a R$ 28,4 milhões - aos cofres do clube da Catalunha, que estabeleceu uma vultosa multa rescisória: 300 milhões de euros, quase R$ 1,9 bilhão. . Em comunicado, o Barça inform...