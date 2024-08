Esporte Barbara Santos perde e está eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris Brasileira é dominada por taiwanesa, se despede da competição nas oitavas de final

A brasileira Barbara Santos perdeu para Chen Nien Chin por decisão unânime nesta quinta-feira (1º). Leia também: -Cavaleiro machuca animal com espora, e Brasil é eliminado no hipismo -Caio Bonfim é prata e Brasil tem sua primeira medalha na marcha atlética Com isso, Barbara está fora dos Jogos Olímpicos de Paris no boxe (até 66 kg).