Esporte Bélgica anuncia fim do campeonato e título da temporada fica para o Brugge Com o título, o Brugge chegou ao seu 16.º na história e segue atrás do Anderlecht, que é o maior campeão do país com 34 no currículo

A Bélgica é o terceiro país da Europa a decretar o fim de seu campeonato nacional em meio à pandemia do novo coronavírus - antes foi Holanda e França. Nesta sexta-feira (15), uma reunião por videoconferência da Assembleia-Geral da Real Associação Belga de Futebol confirmou a decisão tomada no mês passado pela Jupiler Pro League, que organiza os torneios no país, e confirmou o...