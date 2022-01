Esporte Atual campeão estadual buscará recuperação dentro de casa Depois de estrear com derrota no Nilton Santos, para Jairo Nascimento e o elenco do Tocantinópolis, o foco agora é buscar a vitória nos seus domínios

Após estrear com derrota fora de casa, diante do Capital por 2 a 1, o atual campeão estadual, o Tocantinópolis, vira a página e foca no seu próximo desafio: o duelo no Ribeirão, no próximo sábado, contra o Interporto. Para Jairo Nascimento, dentro do pouco tempo que a equipe teve de preparação, o elenco fez um bom jogo dentro dos domínios do adversário. “O pla...