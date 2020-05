Esporte ATP, WTA e ITF prolongam suspensão do calendário do tênis até o final de julho No comunicado, ATP informou que em cima da mesa se mantêm "todos os torneios agendados a partir de 1.º de agosto" e prometeu fazer nova atualização

Sem surpresas, as associações de tenistas profissionais - ATP (masculino) e WTA (feminino) - e a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciaram nesta sexta-feira o prolongamento da suspensão do calendário da temporada de 2020 da modalidade até o dia 31 de julho devido à pandemia do novo coronavírus. A medida, que já tinha sido referida como prováv...