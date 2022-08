Esporte Atletas tocantinenses retornam com cerca de 90 medalhas e sete records Delegação do Tocantins fez a melhor campanha do Estado nas Paralimpíadas Escolares, em 10 anos. Ao desembarcar em Palmas, neste sábado,13, a delegação foi surpreendida com uma calorosa recepção de autoridades, familiares e amigos

Com 89 medalhas e sete recordes quebrados, a delegação do Tocantins fez a melhor campanha do Estado nas Paralimpíadas Escolares, em 10 anos. O feito rendeu ao Tocantins o título inédito de vice-campeão no ranking de medalhas do atletismo. Foram 84 vitórias nas provas de pista e campo. As demais medalhas foram conquistadas na natação e na bocha. As Paralimpíadas Escola...