Esporte Atletas serão desafiados no Circuito Tocantins de Vôlei de Praia A competição é realizada pela Federação Tocantinense de Voleibol (FTV) e integra o calendário anual de eventos da entidade

O Circuito Tocantins de Vôlei de Praia será realizado na cidade de Palmas em duas etapas: nas categorias Sub 20 e 21+, nos naipes masculino e feminino. Segundo a Federação Tocantinense de Voleibol (FTV), a competição será formatada de acordo com as normas e medidas de prevenção a Covid-19. De acordo com a entidade, o formato especial levará em consideração os protocolos b...