Esporte Atletas do Tocantins garantem pódio no Circuito Amazônia de Vôlei de Praia Etapa final da competição está programada para outubro no Tocantins

O Tocantins subiu ao pódio mais uma vez no Circuito Amazônia de Vôlei de Praia. A dupla Victor e Bruno faturou a terceira colocação na 2ª etapa. Roraima ficou na primeira posição e o Amapá ficou em segundo. Na primeira etapa, Bruno e Victor tinham conquistado o lugar mais alto do pódio com as parciais de 26x24, 18x21 e 15x13, contra o Amapá. Os dois atleta...