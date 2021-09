Esporte Atletas de Palmas representarão o Tocantins no Brasileiro de Karate As disputas serão realizadas entre os dias 8 e 12 de setembro, no Ceará

As atletas tocantinenses Milena Muralha e Karoline Burjack viajam nesta quarta-feira, 8, rumo a Caucaia, no interior do Ceará, onde serão desafiadas no Campeonato Brasileiro de Karate. Milena disputará na Categoria Kumite Sênior - 68kg. Essa será a sua primeira competição de 2021, depois de quase dois anos. ”Minha preparação começou a pouco tempo, pois eu tive o...