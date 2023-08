As disputas das modalidades coletivas dos Jogos Estudantis do Tocantins (JETs) encerradas no domingo, 6, em Araguaína, mostraram que os alunos-atletas da capital entre 15 e 17 anos dominaram o torneio no voleibol e basquetebol, com títulos no masculino e feminino, mas não tiveram o mesmo desempenho nas modalidades de futsal e handebol, conquistados por escolas do interior, considerando apenas a primeira divisão dos jogos.

Nesta segunda-feira, 7, os estudantes iniciam as disputas das modalidades individuais na categoria 15 a 17 anos e 12 a 14 anos. As equipes campeãs e os vencedores individuais garantem vagas nas competições nacionais, os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e Jogos da Juventude, que serão disputados em Ribeirão Preto (SP), em setembro.

Os resultados mostram que o basquete é a modalidade com mais conquistas por escolas da capital, com quatro lugares do pódio dos seis em disputa e os títulos de campeão e vice tanto no masculino quanto no feminino.

No masculino o Colégio Interação Vozes Ativas de Palmas venceu pela segunda vez consecutiva os jogos estudantis. A equipe bicampeã estreou com vitória na sexta contra José de Sousa Porto (35 a 21). No dia seguinte, superou o João XXIII de Colinas por 43 a 5 e o Rachel de Queiroz de Palmas por 51 a 35 nas quartas. Na semifinal, o placar ficou de 40 a 32 sobre o Instituto Presbiteriano, de Gurupi. O título saiu encima da escola Elisângela Cardoso pelo placar de 34 a 22.

No feminino, o colégio Rachel de Queiroz venceu a final contra a escola Elisângela Cardoso por 29 a 11 na segunda partida entre os times. Na estreia dos jogos, o placar foi de 28 a 38. A campeã da modalidade superou a escola Anaídes Brito por 40 a 2 e o Instituto Presbiteriano por 12 a 9.

No voleibol, o primeiro lugar do feminino ficou com o Colégio Uperimm, de Palmas, enquanto no masculino, o time da Escola Estadual Professora Elisângela Glória Cardoso, de Palmas, sagrou-se campeã.

De acordo com a assessoria da Secretaria da Educação (Seduc), organizadora dos jogos, o presidente do Comitê Organizador Estadual Leonardo Bernardes sugeriu que a partir da definição dos vencedores “o técnico das equipes campeãs pode formar uma seleção Estadual para representar o Tocantins nos Jogos da Juventude, que vai ocorrer em Ribeirão Preto, de 1º a 16 de setembro”.

Para a diretora do colégio bicampeão de basquete, Helena Matos, o resultado fora da sala de aula serve para mostrar que além de excelentes estudantes, os alunos “brilham como atletas” e provam que o “foco pelas conquistas extrapola a sala de aula”.

Confira os títulos da primeira divisão do Jets.

VOLEIBOL

FEMININO

1 - COLÉGIO UPERIMM (PALMAS)

2 - COLÉGIO DOM ORIONE (TOCANTINÓPOLIS)

3 -COLÉGIO SANTA CRUZ (ARAGUAÍNA)

MASCULINO

1- ESCOLA ELIZANGELA CARDOSO (PALMAS)

2 - COLÉGIO ESTADUAL CRISTALÂNDIA (CRISTALÂNDIA)

3 - COLÉGIO DOM ORIONE (TOCANTINÓPOLIS)

HANDEBOL

FEMININO

1 - INTITUTO PRESBITERIANO (PARAÍSO)

2 - COLÉGIO RACHEL DE QUEIROZ (PALMAS)

3 - ESCOLA EURICO MOTA (XAMBOIÁ)

MASCULINO

1 - ESCOLA JOSÉ ALVES DE ASSIS (ARAGUAÍNA)

2 - COLÉGIO LA SALLE (AUGUSTINÓPOLIS)

3 - COLÉGIO RACHEL DE QUEIROZ (PALMAS)

BASQUETEBOL

FEMININO

1 - COLÉGIO RACHEL DE QUEIROZ (PALMAS)

2 - ESCOLA ELIZANGELA CARDOSO (PALMAS)

3 - ESCOLA ANAÍDES BRITO MIRANDA (GUARAÍ)

MASCULINO

1 - COLÉGIO INTERAÇÃO VOZES ATIVAS (PALMAS)

2 - ESCOLA ELIZANGELA CARDOSO (PALMAS)

3 - COLÉGIO JOSÉ DE SOUSA PORTO (DARCINÓPOLIS)

FUTSAL

FEMININO

1 - COLÉGIO GUILHERME DOURADO (ARAGUAÍNA)

2 - COLÉGIO INDIGENA WARÃ (MIRACEMA)

3 - ESCOLA INDÍGENA TEKATOR (TOCANTINÓPOLIS)

MASCULINO

1 - COLÉGIO PROF. IRMA BEATRIZ (MIRACEMA)

2 - ESCOLA SALMON BRITO (LAGOA DO TOCANTINS)

3 - ESCOLA RUI BARBOSA (BABAÇULÂNDIA)