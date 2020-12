Duzentos e trinta e sete ciclistas do Tocantins disputaram no domingo, 14, a "Botapralascar", prova de mountain bike, modalidade XCM (maratona) realizada na Praia da Graciosa pela empresa ToNaCorrida.

A prova também serviu para definir os campões estaduais e, de acordo com a organização, cumpriu os regramentos sanitários fixados pelas entidades esportivas e de saúde para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

"Com a paralisação do calendário do ciclismo, em razão da pandemia e pelas restrições sanitárias e epidemiológicas não realizamos o Circuito Tocantins, prova já tradicional, mas com a mudança do cenário da doença nesse final de ano, foi possível realizar uma prova, em etapa única”, explica o organizador, Gustavo Andrade.

De acordo com o organizador, a prova serviu “para demonstrar a força do mountain bike no estado e para que a Federação Tocantinense pudesse premiar os campões estaduais. Cumprimos as regras sanitárias e incentivamos a modalidade."

