Uma delegação formada por cerca de 100 atletas de um grupo de corredores de Gurupi, faz do município, na região sul do Tocantins, o maior com número de inscritos na 3ª edição da Maratona Monumental de Brasília, em números relativos, de acordo com a organização do evento.

De acordo com o grupo, a previsão é para que dois ônibus saiam de Gurupi com destino à Capital Federal, no dia 24 de novembro, para participação na competição, marcada para o dia 26. A competição contará com quatro modalidades, de acordo com a quilometragem a ser corrida no percurso da prova, 5 km, 10 km, a meia maratona com 21 km e a maratona com 42 km. Vários atletas também seguirão viagem em veículos de passeio.

Um dos fundadores do grupo, Zander Rodrigues, explica que esta será a edição com maior número de atletas de Gurupi. “É um recorde quanto ao número de maratonistas que estarão participando. Serão 10 atletas que estarão fazendo a maratona, com os 42 km e 53 atletas participarão da meia maratona, com 21 km”.

A equipe, formada atualmente por mais de 250 atletas, participa pela terceira vez do evento. “A gente iniciou a primeira ida no ano de 2021 com apenas cinco atletas, no ano de 2022 a gente levou 40 atletas e agora no ano de 2023 a gente está indo para um número recorde, no qual estamos levando mais de 100 atletas”, comemorou o fundador do grupo.

Qualidade de vida

A pouco mais de um ano na equipe, a atleta Lara Gomides, comemora os resultados e benefícios alcançados ao passar a integrar a equipe e a praticar o esporte. “Eu corria 1 km quando entrei no grupo, e foi ao lado dessa equipe que eu consegui evoluir. Nessa prova de Brasília, eu estou indo para a minha quarta meia maratona”.

Ela comenta que não se pode negar que exista melhoria na qualidade de vida, através da prática esportiva. “ Além de ser um exercício físico de relevância, que te coloca em movimento, também faz com que você se socialize. Correr em grupo, faz com que você conheça pessoas, se desafie”, conta a integrante do grupo.

Responsável pelas ações de divulgação do grupo em mídias digitais, a atleta explica que a equipe é composta por pessoas que diariamente se dedicam aos seus compromissos diversos com trabalho, estudo e famílias, e encontram no esporte uma prática de atividade saudável, com pessoas de diversas idades.

“Temos atletas com muita experiência, como é o caso de um senhor de 67 anos, e a mais nova, tem 14 anos de idade, uma adolescente. Temos algumas atividades para as crianças, que são filhos dos nossos atletas, que são realizadas em em alguns eventos nossos. A gente coloca essas atividades para as crianças, entendendo que elas são o futuro do grupo”.

O grupo teve início com seis atletas e hoje é composto por corredores de diversas idades, com encontros regulares durante a semana, conforme explica Zander Rodrigues.

"Inicou com a perspectiva de promover qualidade de vida, promover saúde, e hoje estamos com 259 atletas ativos, praticando atividade física, três vezes por semana. É um grupo de motivação, incentivo à qualidade de vida, à prática esportiva, na qual a gente tem conseguido atrair muitas pessoas do sedentarismo e iniciar uma qualidade de vida e promover também uma melhora na sua forma física", destaca o fundador.