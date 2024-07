Esporte Atleta tocantinense participa dos jogos Pan-Americano no México Na categoria de Taekwondo, a atleta Isabela Goldino, de 13 anos, representará o Brasil em Querétaro no dia 23 de julho

A tocantinense Isabela Goldino, de 13 anos, está prestes a embarcar para o México, onde representará o Brasil nos jogos Pan-Americano de Taekwondo, que será realizado em Querétaro no dia 23 de julho. Em entrevista ao JTo, a atleta conta sobre sua trajetória e que está determinada a levar o nome do país ao pódio mais alto. “Eu me sinto muito grata por estar ...