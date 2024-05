Redação Jornal do Tocantins *Morgana Gurgel

A atleta Isabela Godinho, de 13 anos, integrante da Seleção Brasileira de Taekwondo, é a vice-campeã do Rio Open Internacional de Taekwondo, que ocorreu neste último fim de semana, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ).

Com medalha de prata, a atleta, conhecida como a Fera do Tocantins, garantiu vaga para o Campeonato Pan-Americano, que será realizado em Querétaro, México, de 25 a 28 de julho deste ano.

Em entrevista ao JTo nesta segunda-feira (6), a atleta disse que está muito feliz com sua nova conquista no esporte após ter enfrentado as melhores atletas da américa. “treino todos os dias o esporte e em alguns dias faço musculação. Estou muito feliz com o meu resultado e espero ir mais longe”.

Isabela relatou que sua trajetória no taekwondo começou aos 6 anos de idade, após despertar seu interesse pelo esporte no colégio. Aos 13 anos, acumula sete deles para se dedicar ao esporte.

Seu objetivo principal é continuar a representar seu estado e seu país em competições nacionais e internacionais. “Já é meu segundo ano consecutivo na seleção brasileira. Agora me preparo para daqui quatro anos ir para as olimpíadas”, destacou.

A atleta é natural de Paraíso do Tocantins, região centro-oeste do estado. Isabela é filiada à Federação Tocantinense de Taekwondo (FETOT) e representante da equipe Tigers Taekwondo e faz coleções de medalhas.

Ela é a única atleta do Tocantins a conquistar medalhas de ouro, prata e bronze em competições internacionais. Também é a única representante do estado no Rio Open deste ano.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes