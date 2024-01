A tocantinense Evelyn Pereira dos Reis, de 18 anos, natural de Wanderlândia, região norte do Tocantins, é a mais nova contratada como goleira do time sub-20 de futsal feminino do estado de São Paulo, a ASF São Carlos. A jovem contou ao Jornal do Tocantins (JTo) que tem uma longa história de amor pelo futsal e agora realizará o sonho de jogar profissionalmente.

Evelyn disputou o Campeonato Mundial de Futsal Escolar, em Belgrado, na Sérvia, em outubro do ano passado. Ela defendeu a equipe do Colégio Estadual Guilherme Dourado, de Araguaína. O time conquistou o segundo lugar no torneio, perdeu na final para a equipe da França.

Depois do sucesso conquistado no torneio internacional, o talento da goleira não passou despercebido e ela acabou convidada para integrar na base da equipe paulista

Em entrevista ao JTo, a jovem disse que sempre acreditou que conquistaria algo grande e pretende chegar ainda mais longe, “Estou bastante feliz com essa nova fase, depois de muito esforço consegui essa oportunidade. Meu plano agora é continuar trabalhando para conseguir algo ainda maior. Minhas expectativas é conseguir muitos títulos por essa nova equipe ", contou entusiasmada.

O treinador de Evelyn, Paulo Sérgio Benedito, disse por meio da assessoria da Seduc, que se sente realizado com a conquista da atleta e que a mesma sempre se dedicou muito aos treinos, “Hoje estou com a sensação de dever cumprido. Ver ela e outras com o mesmo potencial alcançando sonhos é uma realização pessoal. É assim que vemos que estamos no caminho certo ", finalizou.

Segundo divulgado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a jovem também passou pela equipe do Sem limites de Araguaína, no início de 2023, e também se destacou ao participar do Campeonato Estadual Sub-17, no qual acabou eleita oito vezes como a melhor goleira em campeonatos dentro e fora do estado. Dessa forma, conquistou o título de melhor goleira do Tocantins.