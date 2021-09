Esporte Atleta portuense disputará etapa do Circuito Brasileiro Open Averaldo Pereira fará dupla com Harley Marques na primeira etapa no Rio de Janeiro

O vôlei de praia nacional inicia mais uma temporada e contará com a participação do tocantinense Averaldo Pereira. O portuense vai disputar a primeira etapa do Circuito Brasileiro Open 2021. O atleta fará dupla com Harley Marques. Os dois atletas farão nesta quarta-feira,22, os testes de Covid-19. Para os principais nomes da modalidade, a competição começa nesta ...