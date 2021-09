Esporte Atleta do Tocantins é convocado para projeto da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa Gabriel Arruda será o primeiro mesatenista do estado a participar da Detecção Regional Diamante do Futuro

O mesatenista Gabriel Arruda Azevedo Dias, de apenas 11 anos, acaba de ser convocado para participar da Detecção Regional Diamante do Futuro, projeto realizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). O atleta de Palmas é uma das novas promessas do tênis de mesa no estado. Apesar da pouca idade, ele já é tri campeão geral tocantinense (2018,2019 e 2020). O...