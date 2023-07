Com diversas participações em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, a paraisense Isabela Rocha Godinho, 12 anos de idade, tem mais um evento confirmado em sua agenda de competições em 2023.

Na última semana, Isabela foi convocada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) para representar o país no Campeonato Mundial de Cadetes 2023, que será realizado na cidade de Saravejo na Bósnia e Herzegovina, entre os dias 28 e 31 de agosto de 2023.

A convocação consta em ofício divulgado no site da Confederação, no dia 10 de julho. Isabela Godinho integra a equipe feminina e competirá na faixa de até 144 cm com peso mínimo de 32 kg e máximo de 43 kg. Ela é a única tocantinense a integrar a delegação composta por 18 taekwondistas, sendo oito do sexo feminino e 10 do sexo masculino.

Natural de Paraíso do Tocantins, onde reside desde que nasceu, Isabela é filha do servidor público César Godinho e de Ana Paula Rocha Godinho.

“Vou dar o meu melhor nesse campeonato, eu estou treinando intensamente todos os dias”, disse a atleta em vídeo divulgado pela família.

“Ficamos muito felizes e muito orgulhosos pelo reconhecimento do esforço da nossa atleta tocantinense em poder mais uma vez ser escolhida para representar nosso país em um campeonato internacional”, afirmou o pai da atleta, César Godinho, ao comentar o sentimento da família com a convocação de Isabela.

Isabela também se tornou a primeira taekwondista tocantinense a ser classificada no Grand Slam, que garante vaga para atletas integrarem a equipe representante do Brasil nas principais competições do ano, na temporada de 2023.

A seleção ocorreu entre os dias 8 e 12 de fevereiro, no Rio de Janeiro. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), contou com quatro categorias: infantil, cadete, juvenil e adulto, que também foram separadas por peso e sexo.

Além do título e da conquista de fazer parte da Seleção Brasileira, Isabela é a atual campeã tocantinense, campeã brasileira de faixas coloridas em Caldas Novas (GO), campeã da Copa do Brasil, realizada em Recife (RE), e a 2ª colocada no Ranking Nacional na categoria Cadete.

Isabela Godinho, é atleta filiada à Federação Tocantinense de Tae kwon do e membro da equipe da academia Tigers Taekwondo, em Paraíso do Tocantins.