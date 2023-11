A atleta palmense de fisiculturismo Franciane Rodrigues Silva, 38 anos, conquistou títulos importantes ao participar de competições na Espanha. Das nove modalidades que disputou em três competições, alcançou seis Top 1, figurou entre as três melhores em outras duas e alcançou o título geral da NPC WorldWide European, em Alicante, Espanha, no dia 22 de outubro.

Ao competir no NPC WorldWide Flex Men Classic em Tarragona, Espanha, Franciane Silva participou como atleta biquíni em quatro categorias e levou o primeiro lugar em três delas: True Novice, Novatos A e Masters. No mesmo evento, levou ainda o segundo lugar na Aberto Classe A.

Na semana seguinte, na NPC WorldWide European Championship em Alicante, Espanha, a atleta conquistou o topo do pódio com atleta biquíni na categoria Masters e levou ainda a terceira posição no Aberto Classe A.

Ao encerrar suas participações na Espanha, Francine além de conquistar a primeira posição nas modalidades Masters e Aberto Classe A, no campeonato regional da Espanha, a atleta também levou o título geral da competição e comemora os resultados com entusiasmo.

"Coloco Deus sempre à frente de todos os meus projetos. É um sonho realizado, sinto-me honrada, realizada e cheio de gratidão. Trago comigo aprendizados e uma vontade ainda maior de seguir meus objetivos, evoluir, me jogar na arena da vida e arriscar viver meus sonhos, aproveitando da caminhada que tanto nos ensina, que é a base de tudo e o que realmente te faz forte", finaliza.

Expectativa de novos títulos

Francine Silva segue agora em preparação e na expectativa para participar em Milão na Itália, do NPC Euro Masters Championships, previsto para o dia 19 de novembro. "Sigo com dieta restrita, treinos de musculação, dois cardios por dia, e o objetivo é manter o físico até o último campeonato da temporada".

A atleta demonstra vontade em encerrar com êxito a temporada, mas reconhece que podem existir dificuldades. "Essa fase é bem difícil porque já venho de muitos meses de descarga alimentar, então o corpo já está cansado, mas sigo firme, porque quero terminar a temporada bem", destaca.

A atleta estreou no fisiculturismo em 2020 ao participar da 8ª Copa Pará e da 7ª Copa STR 2020 de Fisiculturismo e Fitness, na capital paraense. Nesta temporada, soma títulos significativos na busca por competir em categoria acima da amadora, a profissional.

