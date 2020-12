A atleta Franciane Rodrigues Silva, 35 anos, fez sua estreia em uma disputa de fisiculturismo na 8ª Copa Pará e 7ª Copa STR 2020 de Fisiculturismo e Fitness conquistando tudo que disputou no sábado, 19, em Belém (PA).

Ela volta para Araguatins, onde mora, a 605 de Palmas, no extremo norte do Tocantins, com os prêmios Top 1 Bikini Fitness Master, Top 1 Bikini Fitness até 1,60 cm e o título geral, Overall Bikini Fitness.

Natural do Piauí, Franciane vive desde a infância no Tocantins, em Augustinópolis e por fim, Araguatins. Analista jurídica da Defensoria Pública, ela é ciclista e migrou para os treinos de fisiculturismo há cerca de 4 meses. A disputa no Para marcou sua estreia no esporte.

“Eu sou ciclista, pedalava e competia ciclismo, mas esse ano, depois da pandemia, eu entrei para o fisiculturismo. Essa é minha primeira participação em competição e graças a Deus a gente conseguiu um resultado maravilho, porque ganhei em todas as categorias que participei e o overall é o sonho de todos fisiculturista. Foi surreal”