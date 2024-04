Esporte Atlético se mantém com 100% de aproveitamento na Libertadores após vencer Rosário Central por 2 a 1 Galo somou mais três pontos e é o líder da sua chave

O Atlético Mineiro venceu o time argentino, Rosario Central, por 2 a 1, com 100% de aproveitamento pelo Grupo G da Copa Libertadores da América. Com os gols Gustavo Scarpa e de Paulinho o Galo somou mais três pontos e é o líder da sua chave. O confronto ocorreu na noite da última quarta-feira (10), em Belo Horizonte. O próximo jogo do Atlético na competição será c...