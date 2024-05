Esporte Atlético-MG amassa Caracas após expulsão e sonha com 1º lugar geral O cenário ficou ainda mais previsível depois que os mineiros ficaram com um homem a mais, aos 10 minutos de partida. A partir de então, o que se viu na Arena MRV foi um jogo de ataque contra defesa, com vitória do Galo por 4 a 0

Se a expectativa já era a de que o Atlético-MG sobraria em campo diante do Caracas (VEN), time de pior campanha do Grupo G da Libertadores, o cenário ficou ainda mais previsível depois que os mineiros ficaram com um homem a mais, aos 10 minutos de partida. A partir de então, o que se viu na Arena MRV foi um jogo de ataque contra defesa, com vitória do Galo por 4 a 0. Apesar da pre...