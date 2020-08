É em noites como a desta quarta-feira (12) que o futebol vai lamentar a falta do torcedor no estádio. O Atlético-GO fez uma estreia de gala e goleou por 3 a 0 o campeão brasileiro e time que encantou o Brasil nos últimos meses. Com tranquilidade no Estádio Olímpico, o Dragão aplicou uma derrota desconcertante no rubro-negro carioca com gols de seus jogadores de frente Hyuri, Jorginho e Ferrareis. Faria uma festa com sua torcida na primeira vitória sobre o Flamengo em Goiânia, mas futebol em tempos de pandemia é com casa vazia.

No vazio do Olímpico, o torcedor não comemorou com seu time a vitória histórica, que faz lembrar outra goleada do Dragão sobre o Flamengo, em 2011, por 4 a 1, no Engenhão. O Atlético não vence tanto o rival carioca, mas, quando ganha, é por goleada.

No confronto de uma ponta a outra, entre o atual campeão brasileiro e o time que conseguiu a última vaga na Série A com o 4º lugar da Série B de 2019, venceu a equipe que volta à elite este ano sob a batuta de Vagner Mancini, que começou bem sua trajetória no Dragão. O Atlético demorou mais a estrear no Brasileiro, já que teve partida da 1ª rodada adiada. Mas valeu a espera pelo jogo, válido pela 2ª rodada.

Um primeiro tempo impecável do Atlético permitiu que a equipe chegasse fácil ao ataque, com velocidade e movimentação, mesmo sem os atacantes Matheuzinho e Júnior Brandão. Everton Felipe começou no lado direito, mas inverteu bastante com Ferrareis, que dominou o lado esquerdo atleticano com a ajuda de Nicolas. Hyuri foi a opção de Vagner Mancini, que não teve suas duas primeiras opções de centroavante.

Em menos de dez minutos, o Dragão já tinha chegado duas vezes ao gol de Diego Alves, sempre na jogada pela esquerda. Aos 15, a insistência pelo setor deu ainda mais certo. Nicolas passou por Rodrigo Caio e cruzou para Hyuri completar. Na comemoração, o gesto dos Panteras Negras, eternizado na luta contra o racismo.

Superior na etapa, o Atlético explorou as costas dos laterais do Flamengo - na direita, era Rodrigo Caio que fazia o setor, enquanto Rafinha começou no banco. Na hora de defender, o Dragão organizou duas linhas fortes. Everton Felipe e Ferrareis se revezavam para ajudar a marcação e, com a posse da bola, disparavam.

O Flamengo ensaiou presença mais forte no campo de defesa do Atlético, mas não funcionou. Marlon Freitas teve chance aos 30 minutos, exigindo defesa de Diego Alves. Um minuto depois, apareceu lance magistral de Jorginho, que, da entrada da área, driblou Vitinho, limpou para o pé direito e chutou no cantinho esquerdo do goleiro flamenguista. O melhor chute a gol do Flamengo foi de Gabigol, rasteiro, à esquerda do gol de Jean, que começou o Brasileiro como titular.

O Atlético poderia ter ido para o intervalo vencendo por três gol de diferença, mas foi apontado impedimento em lance em que Everton Felipe passou para Ferrareis, no meio da área, completar, em jogada que mostrou a versatilidade do ataque atleticano.

Estratégico, o Atlético se fechou no segundo tempo e o Flamengo voltou melhor, com Rafinha ocupando seu lugar na lateral direita, com obrigação de ser ofensivo. Domènec Torrent também lançou uma referência no ataque, Pedro, e Arrascaeta no jogo. Jean trabalhou uma defesa com tranquilidade.

No contra-ataque, o Dragão matou o jogo fazendo o terceiro. Ferrareis foi lançado e preferiu chutar de longe, de fora da área. Acertou o ângulo de Diego Alves.

O gol foi a deixa pra Mancini fazer a primeira alteração, tirando Jorginho para reforçar a marcação na sua segunda linha defensiva, com Willian Maranhão. Em seguida, mais duas substituições. Ferrareis, em um estádio sem público, não pôde sair aplaudido e Chico, último reforço a chegar, fez sua estreia no time. Dudu deu lugar a Moacir para o volante fechar o lado direito e segurar Bruno Henrique.

O Flamengo ainda perdeu a cabeça ao sofrer a segunda derrota em dois jogos no Brasileiro. Diego Alves agrediu Matheus Vargas e foi expulso. Gabigol precisou sair para dar lugar a Cesar.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Jean; Dudu (Moacir), Éder, Gilvan, Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Jorginho (Willian Maranhão); Everton Felipe, Hyuri (Matheus Vargas) e Ferrareis (Chico). Técnico: Vagner Mancini

Flamengo: Diego Alves; Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Rafinha), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Vitinho (Pedro), Gabigol (César) e Bruno Henrique. Técnico: Domènec Torrent

Local: Estádio Olímpico (Goiânia)

Horário: 20h30

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP/Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP/Fifa) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Assistentes de VAR: Douglas Marques das Flores (SP) e Fabrício Porfírio de Moura (SP)

Gols: Hyuri, aos 15', e Jorginho, aos 31' do 1º tempo; Ferrareis, aos 16' do 2º tempo

Expulsão: Diego Alves