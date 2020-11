O Atlético-GO anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do tocantinense Danilo Gomes, 21 anos. O atacante, que é natural do distrito de Buritirana, em Palmas, pertence ao São Paulo, mas estava em prestado ao Brasil de Pelotas (RS) e disputava o Campeonato Brasileiro da Série B. O Jovem deve ser regularizado no time goiano até o final do dia desta sexta-feira, 20.

Pelo time gaúcho, Danilo Gomes disputou 16 partidas e marcou um gol, o seu primeiro na carreira como atleta profissional. O atleta chega ao Dragão por meio de empréstimo. Sua saída do Brasil de Pelotas foi graças a uma cláusula do São Paulo com o clube gaúcho, que facilitava a liberação caso houvesse proposta de um clube que estivesse na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O tocantinense ficará no clube até o final do Campeonato Goiano de 2021.

Atualmente o Atlético-GO ocupa 15ª colocação da tabela e tem confronto marcado pela competição nacional na segunda-feira, 23, ás 20 horas, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Além de Danilo Gomes, chegaram ao clube goiano nos últimos dias: os volantes Pereira (ex-Figueirense) e Rithely (ex-Goiás, Sport e Inter) e o atacantes Roberson (ex-Grêmio, Juventude, Avaí e Cruzeiro).

O time do técnico Marcelo Cabo perdeu alguns dos seus principais jogadores durante a disputa do Brasileiro. O volante Edson, o meia Jorginho e o atacante Renato Kayzer deixaram o clube, além disso, o lateral-direito Luan Sales saiu por empréstimo para Flamengo.

Danilo Gomes

No início deste ano, o atacante fez parte da pré-temporada do São Paulo e participou das atividades no elenco principal do clube paulista. O tocantinense tinha sido promovido por Fernando Diniz no final de 2019. Porém, após essa promoção ao time profissional, o atleta só fez duas partidas pelo Tricolor Paulista, uma delas no Brasileirão do ano passado, na vitória por 2 a 1 diante do CSA. Sem espaço no elenco, a diretoria decidiu emprestar o atacante ao Brasil de Pelotas e agora ao Atlético-GO.

O tocantinense joga pelos lados do campo e tem formação na base do São Paulos. Ele chegou ao clube em 2013, com apenas 14 anos e o tinha contrato até abril deste ano com o time paulista. Mas em março, o jogador e o clube renovaram o vínculo até 31 de dezembro de 2021.

Antes de chegar ao Tricolor Paulista Danilo Gomes foi aprovado nas categorias de base do Santos quando tinha 12 anos, porém ele não ficou no time da baixada santista. Devido à idade, Gomes não conseguiu ficar alojado e acabou voltando para o Tocantins. No ano seguinte ele fez um teste no Brasilis, equipe de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, e teve aprovação.

Em apenas um mês no clube, ele teve uma oportunidade de tentar um lugar no São Paulo e acabou escolhido para permanecer. Depois disso o atleta conquistou: Copa São Paulo de Futebol Jr. (2019); Copa do Brasil sub-20, Supercopa do Brasil sub-20 e Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2018); Aspires Tri-Series sub-20, Copa Ouro da APF sub-20 e Future Cup sub-20 (2017); Campeonato Paulista sub-17 e Taça Belo Horizonte (2016); Campeonato Paulista sub-17 (2015); Campeonato Paulista sub-15 e Copa Brasil sub-15 Votorantim (2014).