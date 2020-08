Esporte Athletico vira sobre o Coritiba no fim e é tricampeão do Paranaense Os dois rivais paranaenses, agora, se preparam para suas estreias no Brasileiro, que serão no sábado (8)

O Athletico-PR se sagrou tricampeão do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira (5), em pleno Couto Pereira, ao vencer o rival Coritiba, por 2 a 1, de virada, com dois gols nos minutos finais da partida. Com desvantagem do jogo de ida, em que acabou derrotado na Arena da Baixada, por 1 a 0, o time alviverde entrou em campo pressionado pela busca do resultado e cons...