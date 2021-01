Esporte Athletico-PR vence Ceará com 2 gols de Carlos Eduardo e sobe na tabela Com a vitória, o Athletico-PR chegou aos 45 pontos e deu um salto na tabela, e chegou à oitava colocação no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o próprio Ceará

Em jogo antecipado por conta do incêndio ocorrido ontem na Arena Castelão, o Athletico-PR venceu na tarde deste domingo (31) o Ceará pelo placar de 2 a 0. Os dois gols do Furacão foram marcados por Carlos Eduardo. Com a vitória, o Athletico-PR chegou aos 45 pontos e deu um salto na tabela, e chegou à oitava colocação no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o próp...