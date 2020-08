Esporte Athletico-PR faz primeiro gol do Campeonato Brasileiro e vence o Fortaleza Clube vencedor fará o seu primeiro jogo em casa na quarta-feira (12), contra o Goiás, às 19h15

Vitinho, do Athletico-PR, marcou o primeiro gol desta edição do Campeonato Brasileiro e o primeiro da vitória por 2 a 0 do Athletico em cima do Fortaleza, na Arena Castelão. O segundo gol atleticano foi marcado por Leo Cittadini -ambos foram no primeiro tempo. O primeiro gol do campeonato saiu aos 23 minutos, após cruzamento de Nikão. O Athletico-PR fará o seu ...