Esporte Atacante tocantinense marca seu primeiro gol pelo Lamphun Warrior na Liga Tailandesa Ricardo Lopes marcou o único gol da equipe na partida que terminou empatada em 1 a 1 contra o adversário Nakhon Ratchasima

O atacante tocantinense Ricardo Lopes, recém contratado pelo Lamphun Warrior, clube tailandês que que disputa a Liga Tailandesa, celebrou seu primeiro gol pelo novo clube em partida disputada no sábado (24), válida pela 3º rodada da competição. O camisa 10 mostrou suas credenciais logo de cara e marcou o gol de sua equipe e abriu vantagem no placar da partida disputada no 80th Birthday Stadium, n...