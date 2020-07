Após fechar com o Shanghai SIPG da China por três temporadas, o atacante Ricardo Lopes, que é natural de Nova Rosalândia, busca firmar seu nome no clube asiático e conquistar títulos, ao lado dos brasileiros Hulk e Oscar. O tocantinense chegou a equipe chinesa por 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões). A pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que já teve a China como epicentro da doença, paralisou os campeonatos locais, que devem voltar agora no segundo semestre.

Considerado uma das principais contratações do time chinês para a atual temporada, Ricardo Lopes falou sobre a expectativa para esse segundo semestre no clube, que iniciou os treinamentos há algum tempo e se prepara para retornar as competições.

Segundo o jogador, a meta é fazer uma temporada perfeita na equipe, ao lado dos brasileiros Hulk e Oscar. "Estou muito feliz com essa rápida adaptação que tive à China. Foi um processo natural e importante para mim. Vou continuar me dedicando muito para fazer uma história aqui de conquistas e gols. Tenho trabalhado muito nos treinos para continuar crescendo e melhorando meu retrospecto em campo no clube", falou o jogador tocantinense.

O atacante tem ambições e espera que o time entre nas competições para brigar por títulos, um deles é o campeonato nacional. “Vamos em busca deste título em 2020. O grupo tem se dedicado muito para que esse sonho seja possível. Temos que manter a intensidade durante a disputa para que isso seja possível”, comenta o jogador, que mostra sua rotina de atividades através de suas redes sociais.

Trajetória asiática

Ricardo Lopes chegou à Coreia do Sul em 2015, para defender o Jeju United na K-League. Em sua primeira temporada balançou as redes 11 vezes e deu 10 passes para gols. A boa fase despertou o interesse do Jeonbuk Motors em 2016 o tocantinense passou a defender as cores do clube, considerado um dos maiores do país.

Logo na chegada, Lopes fez parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia. Depois disso, por três temporada seguidas virou protagonista do time e conquistou por três anos seguidos (2017, 2018 e 2019) o título da K-League. Ao todo, nas quatro temporadas que o atacante defendeu o Jeonbuk Motors disputou 124 jogos, conquistou 4 campeonatos, marcou 22 gols e por 22 vezes deixou os companheiros na boa para marcarem gols.