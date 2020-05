Natural de Almas, cidade localizada a 304 km de Palmas, o atacante Mailson Farias, 29 anos, busca conquistar seu espaço no Chiangrai United, da Tailândia, e espera brigar por títulos no país asiático. Ao Jornal do Tocantins, ele relatou que espera que o país consiga atravessar a pandemia do novo coronavírus (Covid19) e o futebol retorne em breve.

“O futebol tailandês vem crescendo muito nos últimos anos e isso motiva bastante. Vou trabalhar muito para construir uma história de bons resultados e títulos com a camisa do Chiangrai, que é um grande clube. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível nesta atual temporada”, afirmou.

O atleta, que em 2019 defendeu o Vila Nova no Campeonato Brasileiro da Série B e tem passagens por CRB, Chapecoense e Criciúma, além de passagens por Portugal e Coreia do Sul, chegou ao Chiangrai United em janeiro deste ano, retornou ao Brasil por conta da parada no futebol asiático e disse que provavelmente o campeonato local só retorne em setembro, por este motivo segue em seu país natal.

"O país tem lutado, também, para deixar seu povo em segurança. Vamos torcer para que tudo volte ao normal, para que o futebol retorne também. O campeonato só deve retornar em setembro. Por enquanto, vamos nos preparar bem fisicamente para que tudo saia como estamos planejando".