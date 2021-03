Esporte Atacante do Palmas entre os artilheiros do Brasil em 2021, aponta site Rafael Gladiador aparece na sexta colocação, de acordo com lista do portal Goal, publicada nesta sexta-feira, 26

O atacante Rafael Gladiador, 28 anos, apareceu nesta sexta-feira, 26, na lista do portal Goal, plataforma que acompanha e mapeia os jogadores que mais marcaram gols em 2021. De acordo com a publicação do site, empatado com outros três artilheiros, o atleta do Palmas ocupa a sexta colocação com nove gols marcados este ano. O site apresenta uma lista com 29 nomes ...