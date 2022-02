Esporte Atacante do Capital julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do TJD-TO é suspenso por três partidas Fábio júnior é punido por arremessar um saco de gelo contra árbitro na partida contra o União ainda na segunda rodada

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Tocantinense (TJD-TO), por meio da Segunda Comissão Disciplinar, decidiu, esta semana, que o jogador do Capital, Fábio Júnior, será suspenso por três partidas. A punição é pela confusão no jogo válido pela segunda rodada, contra o União, no estádio Mirandão, onde o atleta arremessou um saco de gelo contra o árbitro Gilmar O...