Esporte Atacante brasileiro descreve clima em Wuhan, cidade marco zero do coronavírus Rafael Silva, que tem passagem pelas categorias de base do Corinthians e foi revelado pelo Coritiba, contou o que sentiu ao retornar a Wuhan depois de mais de três meses

Cidade onde começou a pandemia do novo coronavírus, Wuhan, na China, recebeu recentemente, com muita emoção, os jogadores e comissão técnica do Wuhan Zall, que disputa a divisão de elite do Campeonato Chinês. Entre os atletas da equipe que regressaram às suas casas depois de 104 dias está o brasileiro Rafael Silva. Em entrevista ao Estado, o atacante, que tem pa...