O atacante Paulo Dybala, da Juventus, afirmou, nesta sexta-feira, estar melhor, após ter contraído o coronavírus. O argentino, de 26 anos, revelou que teve "sintomas fortes" da doença.

"Estou muito melhor agora, mas tive sintomas fortes há alguns dias. Agora eu posso me mover, andar e tentar treinar. Alguns dias atrás, quando tentei, me senti um pouco pesado, meus músculos doíam, estava sem ar e depois de cinco minutos estava cansado. Agora estou definitivamente melhor", disse Dybala, em entrevista ao canal da Juventus nas redes sociais.

O atleta argentino anunciou que testou positivo para o novo coronavírus no sábado passado, assim como sua namorada, Oriana. Dybala foi o terceiro jogador da equipe de Turim a pegar o vírus. Os primeiros foram o zagueiro Daniele Rugani e o meia Blaise Matuidi.

Gustavo, irmão de Dybala, está sendo investigado pela polícia da Argentina, após ter sido acusado de ter quebrado as medidas do seu auto-isolamento. Ele foi forçado a ficar em quarentena depois que o jogador da Juventus foi diagnosticado com o vírus.

Segundo a imprensa argentina, alguns moradores denunciaram Gustavo às autoridades, após ele ter saído com a companheira. Segundo o código penal argentino, punições de seis meses a dois anos de prisão podem ser concedidas a quem deixar suas residências durante a quarentena sem motivos válidos.