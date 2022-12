Esporte Argentina bate a França e é tricampeão da Copa do Mundo de Futebol Messi conquista sua primeira copa e sai consagrado do Catar

Com a vitória, a Argentina se torna tricampeã e volta a colocar os sul-americanos no centro do mundo: a última conquista da América do Sul antes deste domingo era do Brasil, em 2002. Deixando para trás um jejum de 36 anos, a Argentina deixa o Uruguai (72 anos) e a Inglaterra (56 anos) isolados com as maiores filas. França, campeã em 2018, Alemanha, em 2014, Es...