Com expectativa de mais de 120 duplas e premiação na casa dos R$ 7 mil, a quarta etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei começa nesta sexta-feira, 20, e vai até o próximo domingo, 22. O torneio estadual realizado pela Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), terá sua quarta etapa disputada em duas arenas na Capital, com sete categorias em ação. As inscrições serão finalizadas nesta quinta-feira, 19, e o interessados devem entrar em contato através do telefone 63 99203-0127.

A previsão, segundo a FTFV, é que na sexta-feira, as categorias Master 40+ e Misto comecem a ser disputadas às 18 horas na Arena Dubai. No sábado, 21, o local recebe a partir das 12 horas a disputa da Série A com B. A Série C também será no sábado e na mesma arena, mas o horário dessa categoria ainda será definido pela federação.

A Arena Dubai ainda recebe no domingo, as disputas da Série A (Aberta) e Série B. A previsão é que os jogos da Série A comecem a partir das 14 horas, já o horário da Série B ainda não ficou definido. O domingo também será marcado pela disputa da categoria Iniciante, que costuma reunir a maior quantidade de duplas nas etapas. De acordo com a FTF, os jogos dessa categoria serão disputados na Arena GYN, a partir das 8 horas.

Paralisação

O circuito estadual é organizado pela FTFV, que tem como presidente Leonel Augusto. A entidade já realizou três etapas em 2020. A primeira aconteceu em janeiro, na Arena Dona Maria Beach e segunda foi realizada em março. A terceira etapa só ocorreu em outubro e foi disputada de forma simultânea nas Arenas GYN e Show de Bola, em Palmas.

A expectativa era que neste ano outras cidades do Estado pudessem receber as etapas, já que nos anos anteriores só a Capital recebia os jogos. A terceira etapa estava marcada para ser realizado em Gurupi, nos dias 4 e 5 de abril.

Porém os planos foram interrompidos pela pandemia e logo após a segunda etapa, no começo de abril, todas as atividades foram suspensas. Em junho a FTFV enviou um ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Palmas com o protocolo de retomada do futevôlei na Capital, mas sem competições oficiais.

No final de agosto, a FTFV anunciou a volta do circuito estadual. A ideia inicial era realizar mais três etapas até o final do ano. Mas o cronograma mudou e além da quarta etapa que começa nesta sexta-feira, outras duas serão realizadas: 5ª etapa nos dias 4, 5 e 6 de dezembro e etapa dos campeões nos dias 11 e 12 de dezembro.