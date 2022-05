Esporte Arbitragem da quarta rodada do Brasileiro Série D é definida Árbitro de Alagoas comandará duelo entre Juventude Samas (MA) e Tocantinópolis

O Tocantinópolis tem compromisso neste sábado, 8, às 15h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe tocantinense buscará uma recuperação diante do Juventude Samas-MA, no estádio Pinheirão, em São Mateus. O árbitro deste duelo será Jonata de Souza Gouveia, de Alagoas. Os assistentes serão Elson Araújo da Silva (1) e Edna Cristina Santos Ferrei...